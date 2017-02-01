 أهداف باريس سان جيرمان وبرشلونة 4 - 0 في دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا - تعليق رؤوف خليف ﻿

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بتاريــخ : 15 فبراير 2017 / 00:11

أهداف باريس سان جيرمان وبرشلونة 4 - 0 في دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا - تعليق رؤوف خليف

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أهداف باريس سان جيرمان وبرشلونة 4-0 في دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا 2016/17 || تعليق: رؤوف خليف
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