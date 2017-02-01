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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 21:39

أخنوش:حنا معندناش الوقت باش نقلبو على الحلول مع الاتحاد الأوروبي وهما خاصهم يتحملو مسؤوليتهم

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أخنوش:حنا معندناش الوقت باش نقلبو على الحلول مع الاتحاد الأوروبي وهما خاصهم يتحملو مسؤوليتهم
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