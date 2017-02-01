 في مغرب 2017 و فكازا..مواطنين ضحايا انهيارات المدينة القديمة ساكنين فمدرسة/الوسخ/الدعارة/الفساد/معاناة حقيقة ﻿

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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 16:42

في مغرب 2017 و فكازا..مواطنين ضحايا انهيارات المدينة القديمة ساكنين فمدرسة/الوسخ/الدعارة/الفساد/معاناة حقيقة

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2017 في مغرب ..مواطنين ضحايا انهيارات المدينة القديمة ساكنين فمدرسة/الوسخ/الدعارة/الفساد/معاناة
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