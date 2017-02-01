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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 14 فبراير 2017 / 14:58

ساكنة حي سايس بفاس تحتج ضد السيزي و تناشد الملك.. بسبب عقد عرفي تعرضنا للتشرد من محل السكن ديالنا بغينا حقنا

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ساكنة حي سايس بفاس تحتج ضد السيزي و تناشد الملك.. بسبب عقد عرفي تعرضنا للتشرد
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