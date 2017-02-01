 مليار و 220 مليون درهم هي ميزانية مطار مراكش الدولي الجديد ﻿

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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 22:31

مليار و 220 مليون درهم هي ميزانية مطار مراكش الدولي الجديد

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مليار و 220 مليون درهم هي ميزانية مطار مراكش الدولي الجديد
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