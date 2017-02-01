 أفيلال و الفاسي الفهري يشرفان في أول لقاء بالصخيرات بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي على توفير الماء الصالح للشرب لساكنة افريقيا ﻿

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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 15:27

أفيلال و الفاسي الفهري يشرفان في أول لقاء بالصخيرات بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي على توفير الماء الصالح للشرب لساكنة افريقيا

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أفيلال والفاسي الفهري يشرفا على توفير الماء لساكنة افريقيا
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