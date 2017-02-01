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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 11:08

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎

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انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة
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