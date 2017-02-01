 بالفيديو الجزائريون بكل صراحة : افتحوا لينا الحدود مع المغرب باش نخدموا على ريوسنا وندخلو الماطيشة والديسير را كاين بزاف دالمشاكيل بهاد الحالة ﻿

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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 11:07

بالفيديو الجزائريون بكل صراحة : افتحوا لينا الحدود مع المغرب باش نخدموا على ريوسنا وندخلو الماطيشة والديسير را كاين بزاف دالمشاكيل بهاد الحالة

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حديث الساعة عن قناة النهار الجزائرية | سكان مدينة مغنية الجزائرية يطالبون بفتح الحدود مع المغرب
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