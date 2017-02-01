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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 03:47

بنكيران يتهكم على لشكر..صافي فضينا أنا هضرتي مع أخنوش و العنصر.. جاوبوني مبارك و مسعود مجاوبونيش غادي نعرف أشنو غاندير

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بنكيران:فضينا أنا هضرتي مع أخنوش و العنصر.. جاوبوني مبارك و مسعود مجاوبونيش غادي نعرف أشنو غاندير
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