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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 19:53

في مغرب 2017..تساقطات مطرية قليلة تفضح واقع الطرقات..شوفو شحال ديال الحفر فكازا و المسؤولين

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في مغرب 2017..تساقطات مطرية قليلة تفضح واقع الطرقات..شوفو شحال ديال الحفر فكازا و المسؤولين آوت
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