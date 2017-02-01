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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 19:07

عاجل وبالفيديو..أول تصريح للفنانة لطيفة رأفت بخصوص مشاركتها في سهرة وجدة حول الاتحاد الافريقي:أنا ممريضاش ومتوجهاتش ليا الدعوة باش نشارك

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أول تصريح للفنانة لطيفة رأفت بخصوص مشاركتها في سهرة وجدة حول الاتحاد الافريقي
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