 لقطات مروعة لحظة سقوط فتاة من إحدى ألعاب الملاهي الخطيرة‎ ﻿

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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 16:29

لقطات مروعة لحظة سقوط فتاة من إحدى ألعاب الملاهي الخطيرة‎

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China Luna Park crash: Teenage girl dies after being thrown off ride (Attention: GRAPHIC)
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