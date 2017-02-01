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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 11:20

شهادة صادمة من مغربية متلبسة بالجن ..أنا زوهرية و تبعني فقيه باش يجبد بيا الكنوز و منين رفضت دار ليا السحور وهاكيفاش وليت كنعيش

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شهادة صادمة من مغربية متلبسة بالجن ..أنا زوهرية و تبعني فقيه باش يجبد بيا الكنوز و منين رفضت
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