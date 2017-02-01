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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 9 فبراير 2017 / 00:32

دموع الحكرة..قصة مؤثرة لسيدة تعيش التشرد رفقة أطفالها..بغيت غير نتستر و نْعيَش وليداتي ومنبقاش نبيع الكارو فكازا..للمساعدة

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سيدة تعيش التشرد رفقة أطفالها..بغيت غير نتستر و نْعيَش وليداتي ومنبقاش نبيع الكارو فكازا..للمساعدة
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