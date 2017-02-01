 فيلم وثائقي يروي قصة طفل سوري لاجئ ﻿

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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 04:45

فيلم وثائقي يروي قصة طفل سوري لاجئ

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فيلم وثائقي يروي قصة طفل سوري لاجئ
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