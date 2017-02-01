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رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 23:05

اندلاع حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء بسباب ''دروكري'' وها شنو قالوا المواطنين

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اندلاع حريق مهول بحي مولاي رشيد بالبيضاء بسباب دروكري وها شنو قالوا المواطنين
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