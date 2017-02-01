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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 00:03

بالفيديو..هذا ما قاله السيسي للمنتخب المصري بعد عودته من الغابون‎

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الرئيس السيسي للمنتخب: ارفعوا رؤوسكم ..حققتم انجازاً كبيراً
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