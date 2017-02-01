 فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو ) ﻿

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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 13:00

فيديو جديد..كريستيانو يسقط طائرة الدرون بالكرة (شاهد الفيديو )

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Cristiano Ronaldo vs Drone HD
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أمس 17:40 GMT

عاجل:مغربي عض بوليسي و قتلو بالعصا و ها شنو وقع ليه فبوزنيقة

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