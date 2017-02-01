 أول خروج إعلامي لمنتج أغنية لمياء الزايدي عن الملك محمد السادس..مفهمناش علاش مسحو لينا الكليب ديال الأغنية الوطنية على اليوتيوب و تعرضنا للابتزاز من جهات معينة وها علاش ﻿

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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 4 فبراير 2017 / 11:27

أول خروج إعلامي لمنتج أغنية لمياء الزايدي عن الملك محمد السادس..مفهمناش علاش مسحو لينا الكليب ديال الأغنية الوطنية على اليوتيوب و تعرضنا للابتزاز من جهات معينة وها علاش

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أول خروج إعلامي لمنتج أغنية لمياء الزايدي عن الملك محمد السادس..مفهمناش علاش مسحو لينا الكليب
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