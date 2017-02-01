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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 3 فبراير 2017 / 14:51

دموع حارقة و مؤلمة لسيدة مهددة بالعيش في الشارع.. تحرقات ليا داري مات ليا ولدي و معنديش فين غادي نمشي.. للمساعدة

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دموع حارقة و مؤلمة لسيدة مهددة بالعيش في الشارع.. تحرقات ليا داري مات ليا ولدي و معنديش
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