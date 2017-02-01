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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 21:33

الملك محمد السادس يزور المستشفى الميداني المغربي بجوبا - جنوب السودان

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الملك محمد السادس يزور المستشفى الميداني المغربي بجوبا - جنوب السودان
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