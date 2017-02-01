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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 2 فبراير 2017 / 03:47

بالفيديو | الأمين العام للأمم المتحدة ''غوتيريز'' يطالب ترامب بإلغاء قرار منع دخول المسلمين

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Le chef de lONU réclame le retrait du décret anti-immigration
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