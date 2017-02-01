فيديو مثير..حاميها حراميها: شفار خدم في قهوة وسرق الروسيطة وتليفون ديال مول القهوة وهرب بهدوء ﻿

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عاجل ..لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها عند البوليس في باريس..وهذه هي التفاصيل الحصرية
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.