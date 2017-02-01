 بالفيديو.. لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان ﻿

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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 15:05

بالفيديو.. لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان

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لحظة وصول الملك محمد السادس الى جمهورية جنوب السودان
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