 نكتة اليوم..مغربي عندو 10 دراهم بغا يشري اللحم شوفو أشنو وقع ليه ﻿

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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 12:14

نكتة اليوم..مغربي عندو 10 دراهم بغا يشري اللحم شوفو أشنو وقع ليه

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نكتة اليوم..مغربي عندو 10 دراهم بغا يشري اللحم شوفو أشنو وقع ليه
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