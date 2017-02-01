 رسالة مباشرة و مؤثرة للملك محمد السادس من أم تربص ابنها بالموكب الملكي بالبيضاء..كنطلب منك أسيدنا تعفو ليا على ولدي راه شدوه فعكاشة ومعنديش باش نعيش ولادو..عندي غير الله وأنت أسيدنا ﻿

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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

بتاريــخ : 1 فبراير 2017 / 12:03

رسالة مباشرة و مؤثرة للملك محمد السادس من أم تربص ابنها بالموكب الملكي بالبيضاء..كنطلب منك أسيدنا تعفو ليا على ولدي راه شدوه فعكاشة ومعنديش باش نعيش ولادو..عندي غير الله وأنت أسيدنا

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رسالة مباشرة و مؤثرة للملك محمد السادس من أم تربص ابنها بالموكب الملكي بالبيضاء..
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