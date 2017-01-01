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بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 18:19

لحظة إفراغ ساكنة كاريان ''شنايدر'' بالبيضاء..شوفو ردة فعل السكان (فيديو جد مؤثر)

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لحظة إفراغ ساكنة كاريان شنايدر بالبيضاء..شوفو ردة فعل السكان (فيديو جد مؤثر)
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