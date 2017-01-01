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بتاريــخ : 31 يناير 2017 / 03:13

الخارجية الأوروبية تعلن عن أهمية احترام الانسان بغض النظر عن دينه او عرقه أو بلده او جنسيته أو جنسه

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الخارجية الأوروبية تعلن عن أهمية احترام الانسان بغض النظر عن دينه او عرقه أو بلده او جنسيته أو جنسه
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أمس 19:39 GMT

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