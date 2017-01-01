 بلاطو خاص و مباشر..هذا ما سيربحه المغرب بعد عودته لكنف الاتحاد الافريقي ﻿

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الرئيس السينغالي يشيد بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 23:44

بلاطو خاص و مباشر..هذا ما سيربحه المغرب بعد عودته لكنف الاتحاد الافريقي

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بلاطو خاص و مباشر..هذا ما سيربحه المغرب بعد عودته لكنف الاتحاد الافريقي
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أمس 19:39 GMT

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من الاجتماع مباشرة بعد قبول عودة المغرب للاتحاد

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