 هذا هو الخطاب القوي للملك محمد السادس الذي مَهد عودة المغرب للاتحاد الافريقي ﻿

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إفريقيا تنادي المغرب.. والبوليساريو توقع على شهادة وفاتها

بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 19:36

هذا هو الخطاب القوي للملك محمد السادس الذي مَهد عودة المغرب للاتحاد الافريقي

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الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء
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اليوم 19:39 GMT

النشيد الوطني المغربي يصدح بقوة من داخل مقر الاتحاد الإفريقي، والبوليساريو تخرج غاضبة من الاجتماع مباشرة بعد قبول عودة المغرب للاتحاد

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