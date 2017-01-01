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بتاريــخ : 30 يناير 2017 / 03:50

عاجــــــــل بالفيديو | 5 قتلى فى إطلاق نار على المركز الثقافى الاسلامى فى مقاطعة كيبيك كندا

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