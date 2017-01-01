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بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 20:24

بسبب خطأ ارتكبه.. طارق من الخيرية إلى التشرد في الشارع:بغيت غير نقرا راني كنموت بالبرد..قصة مؤلمة للمساعدة

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بسبب خطأ ارتكبه.. طارق من الخيرية إلى التشرد في الشارع:بغيت غير نقرا راني كنموت بالبرد..
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