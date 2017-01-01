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بتاريــخ : 29 يناير 2017 / 03:01

كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركتي نيسان ورينو: ترامب واضح.. ونيسان ستزيد انتاجها بأمريكا

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كارلوس غصن: ترامب واضح.. ونيسان ستزيد انتاجها بأمريكا
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