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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 23:40

‫إحراق المركز الإسلامي في ولاية تكساس الأمريكية واعتقال مسلمين فور وصولهم إلى أمريكا اليوم .. 2017‎

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‫إحراق المركز الإسلامي في ولاية تكساس الأمريكية واعتقال مسلمين فور وصولهم إلى أمريكا اليوم .. 2017
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أمس 20:52 GMT

عاجل :حقائق جديدة بخصوص الحادثة المميتة لـ''الرونج –روفر'' بالبيضاء

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