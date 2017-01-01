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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 21:46

أول تصريح للفنان المغربي هشام بهلول بعد إجرائه عملية جراحية من قلب المستشفى..ها علاش درت العملية و كنشكر جمهوري لي سَول عليا والوزيرة السابقة ثريا جبران

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أول تصريح للفنان المغربي هشام بهلول بعد إجرائه عملية جراحية من قلب المستشفى
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