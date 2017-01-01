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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 20:37

شاهد لحظة خروج كوثر براني من برنامج ''ارب ايدول Arab Idol''

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عرب ايدول لحظة خروج وليد بشارة من لبنان و كوثر براني من المغرب Arab Idol 2017
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