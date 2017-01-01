 نكتة اليوم..مغربي خْسَر ليه الباب وهاشنو دار ﻿

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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 05:37

نكتة اليوم..مغربي خْسَر ليه الباب وهاشنو دار

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نكتة اليوم..مغربي خْسَر ليه الباب وهاشنو دار
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