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بتاريــخ : 28 يناير 2017 / 02:51

ساكنة جماعة السوالم ببرشيد تدق ناقوس الخطر من الضرر الذي يخلفه مصنع مخصص لصناعة الأعلاف يلوث البيئة و يتسبب للأطفال في أمراض خطيرة

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جماعة السوالم ببرشيد تدق ناقوس الخطر من الضرر الذي يخلفه مصنع مخصص لصناعة الأعلاف
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