 النشرة الاقتصادية : 27 يناير 2017 ﻿

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بتاريــخ : 27 يناير 2017 / 21:07

النشرة الاقتصادية : 27 يناير 2017

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النشرة الاقتصادية : 27 يناير 2017
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فيديو يُلخص تفاصيل و كواليس تفكيك أخطر شبكة إرهابية بالجديدة كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة/أسلحة/مسدسات/الزغاريت/جيران/تجمهر/''سنايبر''

فيديو يُلخص تفاصيل و كواليس تفكيك أخطر شبكة إرهابية بالجديدة كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة | بــووز

فيديو يُلخص تفاصيل و كواليس تفكيك أخطر شبكة إرهابية بالجديدة كانت تنوي تفجير أماكن حساسة بالمملكة

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عاجل: عملية القبض على إرهابيين جارية حاليا بمدينة الجديدة والرصاص يلعلع

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