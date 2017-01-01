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بتاريــخ : 26 يناير 2017 / 00:23

السيدة التي ظهرت في فيديو الشفار ديال درب غلف توضح..حنا مشينا مع مول الطاكسي وكنصحابوهش شفار حتا شفنا الفيديو

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السيدة التي ظهرت في فيديو الشفار ديال درب غلف توضح..حنا مشينا مع مول الطاكسي وكنصحابوهش شفار
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