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بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 22:46

شوفو الكارثة لي وقعات اليوم فالمدينة القديمة..دار طاحت وهاشنو وقع

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شوفو الكارثة لي وقعات اليوم فالمدينة القديمة..دار طاحت وهاشنو وقع
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