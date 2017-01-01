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بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 17:46

سائق طاكسي فكازا:الدولة ليكدفعنا نزيدو على المواطن وها المناطق لدْزاد فيهم ثمن الطاكسي

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سائق طاكسي فكازا:الدولة ليكدفعنا نزيدو على المواطن وها المناطق لدْزاد فيهم ثمن الطاكسي
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