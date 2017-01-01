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بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 14:30

صاحب سيارة أجرة..ها علاش رفضوا سائقوا الطاكسيات قرار الوالي الجديد

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صاحب سيارة أجرة..ها علاش رفضوا سائقوا الطاكسيات قرار الوالي الجديد
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