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بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 09:56

مقطع مؤثر ومبكي.. بالعرض البطيئ شاهد كيف قاوم بوصوفة الدموع بعد التسجيل على الكوت ديفوار قبل أن ينفجر باكيا (لقطة لم تشاهدوها في النقل التلفزي)

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والله مقطع مؤثرومبكي ..بالعرض البطيئ شاهد كيف قاوم بوصوفة الدموع بعد التسجيل على الكوت ديفوار
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