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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 05:54

نايضة في البرازيل.. بسبب فرار نزيلا من السجن بعد أعمال شغب

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Brésil : 62 détenus séchappent lors dune nouvelle mutinerie
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أمس 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

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