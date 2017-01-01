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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 01:58

من الرباط..أجواء رائعة من داخل مقهى شعبي بعد تأهل المنتخب المغربي على حساب الكوت ديفوار..شوفو كيفاش تفاعلو مع الهدف

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من الرباط..أجواء رائعة من داخل مقهى شعبي بعد تأهل المنتخب المغربي على حساب الكوت ديفوار..
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