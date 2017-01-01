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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 03:11

ارتفاع حصيلة الانهيار الثلجي في إيطاليا إلى 7 قتلى

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ارتفاع حصيلة الانهيار الثلجي في إيطاليا إلى 7 قتلى
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عاجل وانفراد..هذا هو قرار لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص القضية

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