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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 00:56

شوف الصحافة.. الملك يأمر بثالث مستشفى ميداني لمواجهة موجة البرد القارس‎

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شوف الصحافة.. الملك يأمر بثالث مستشفى ميداني لمواجهة موجة البرد القارس‎
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اليوم 00:27 GMT

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