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بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 11:00

بالفيديو.. هيلاري حصلات بيل كلينتون كايشوف فزوجة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.. شوفو النظرة القاتلة لي دارت فيه !

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Hillary Clinton Catches Bill Clinton Staring At Melania Trump At Presidential Inauguration
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