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انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 05:09

للمرة الأولى منذ 70 عامًا مطروح لم تشهد حوادث انفجار ألغام

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للمرة الأولى منذ 70 عامًا مطروح لم تشهد حوادث انفجار ألغام
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